Giustizia | se l' Anm difende anche il pm delle botte culturali

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Sarà che (facciamo finta) “le sentenze non si commentano”, però le requisitorie sì. E quando diventano il caso della settimana, nel calderone dell'indignazione sì - indignazione no, ci finiscono un po' tutti. Csm e Anm compresi. L'episodio è quello (arcinoto, oramai) del pm di Brescia Antonio Bassolino che ha chiesto di archiviare il fascicolo di un cittadino originario del Bangladesh, accusato di maltrattamenti sulla moglie, perché sarebbe «un fatto culturale». Non sono piaciute a tanti, le sue parole. Per esempio alla stessa procura di Brescia che ha preso le distanze dissociando il dissociabile, ma hanno fatto saltare sulla sedia pure il Csm, il Consiglio superiore della magistratura che si occupa proprio di valutare la professionalità di giudici e affini. Dice il Csm, o meglio Enrico Aimi, il presidente della Prima Commissione, che sarebbe il caso di aprire una pratica su Bassolino ...