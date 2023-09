Giuseppe Conte annuncia il sostegno a Marco Cappato alle elezioni suppletive di Monza | “Sarà il candidato del M5S”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Il Movimento Cinque Stelledisosterrà“. Lo ha confermato il presidente del movimentodal palco della festa nazionale di Sinistra Italiana in corso a Salerno rispondendo alla domanda della giornalista Serena Bortone. Nei giorni scorsiaveva già convogliato su di sé l’appoggio di Pd e Sinistra Italiana. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Il presidente del M5stuona: "Le politiche migratorie di Giorgia Meloni sono fallimentari e pagare il prezzo di questa inadeguatezza, di questa presa in giro sono gli italiani". Dalla ...... Jean - Pierre Papin, Ronaldinho, Andriy Shevchenko - e personaggi come Zlatan Ibrahimovic (con un evento per celebrare la sua incredibile carriera),Marotta, Antonio, Andrea Pirlo, ...che, il leader di Noi Moderati, paragona a Cetto La Qualunque , la creatura di Antonio Albanese. "dovrebbe vergognarsi!" - ci dice Lupi - "Mi sono venuti i brividi ...Da Berlusconi a Draghi, da Vincenzo De Luca e Michele Emiliano, da Enrico Letta a Gianni Letta, daa Renato Brunetta, da Matteo Renzi a Matteo Salvini, a Carlo Calenda, sono tanti i ...

Nicola Fratoianni e Giuseppe Conte a confronto alla festa di Sinistra Italiana. Segui la diretta Il Fatto Quotidiano

Immigrazione, Conte all'attacco del governo: «Tanti slogan e poche soluzioni, dov'è finito il blocco navale» - Il video Open

(Agenzia Vista) Roma, 14 settembre 2023 "Dio si difende da solo. Ma poi è proprio improprio perché contrasta col principio di laicità dello Stato, con la libertà religiosa", le parole di Giuseppe ...Roma, 14 set. (Adnkronos) – Giorgia Meloni e Matteo Salvini “facevano decine di post al giorno” sull’immigrazione, “ora fischiettano…”. Così Giuseppe Conte alla festa di Sinistra Italiana con Nicola ...Cosa accade tra le stanze damascate dei palazzi della politica Cosa si sussurrano i deputati tra un caffè e l'altro A Roma non ci sono segreti, soprattutto a La Buvette. Un podcast settimanale per r ...