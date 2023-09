Giulia Salemi ospite fissa del cast de La Vita in Diretta

è stata il volto social della scorsa edizione del Grande Fratello , fino a quando, questa estate è stato annunciato che i rapporti tra il reality di Canale5 e l'influencer italo iraniana ...sta per sbarcare a La vita in diretta nelle puntate del ..., la celebre modella italo - iraniana, sembra pronta a fare il suo ritorno trionfale in televisione dopo un periodo di inattività che ha suscitato curiosità tra i suoi fan. Questo ...L'Atelier Emè non sarebbe altro che quello preso in considerazione da, la quale ha incantato tutti sul Red Carpet all'ottantesima edizione della mostra Cinematografica di Venezia. ...

Nuova esperienza televisiva per Giulia Salemi, sarà ospite fissa in un noto programma Rai Fanpage.it

Grande Fratello, Giulia Salemi sbarca in Rai! Ecco in quale programma la vedremo! ComingSoon.it

Dopo aver legato la sua carriera televisiva a Mediaset, l'influencer Giulia Salemi è desiderosa di spiccare il volo e, salvo clamorosi colpi di scena, dovrebbe prendere parte al cast de "La vita in di ...Giulia Salemi approda in Rai, sarà opinionista a La Vita in Diretta per quattro puntate Giulia Salemi, influencer, conduttrice ed ex “bastarda col tablet” come si è definita lei stessa, lo scorso anno ...Secondo la pagina X "Agent Beast", i vertici non avrebbero apprezzato del tutto l'esordio di Rebecca Staffelli come esperta social del "Grande Fratello".