Giulia Salemi dimentica il Grande Fratello | avrà un nuovo ruolo alla Rai

(Di venerdì 15 settembre 2023) Sono già diversi i personaggi che sono sbarcati in Rai dopo che Mediaset ha chiuso loro la porta quest’anno: dopo Soleil Sorge che è diventata persino conduttrice, adesso ancheè passata a Viale Mazzini dove è stata arruolata nella famiglia de La Vita in Diretta. Una bellissima notizia per l’influencer persiana, la quale ritorna nel suoche predilige: “esperta di social”. Da quando ilha fatto a meno di lei, la diretta interessata ha subito trovato le alternative in quanto sarà conduttrice anche di Ex On The Beach.: il passaggioRai L’intenzione della Rai è assolutamente diversa da quella di Mediaset. Se quest’ultimi hanno buttato fuori tutti gli influencer e star del web, i vertici di Viale ...

Come tutti hanno notato, infatti, la voce del popolo del web, è stata sostituita da Rebecca Staffelli, figlia dello storico inviato di 'Striscia la notizia' Valerio. In molti, durante ...sbarca in Rai. L'influencer e conduttrice torna in tv in un noto programma in onda su Rai 1. La a quanto pare sarà ospite fissa nelle quattro puntate de La Vita in Diretta in onda ...Tra i personaggi ormai non più graditi tra le file del Grande Fratello , oltre ai concorrenti "a rischio" e alle opinioniste, c'è. Nella passata edizione, la ex gieffina e pupilla di Alfonso Signorini ha ricoperto il ruolo di inviata social, accompagnando quindi le dirette leggendo i commenti e le impressioni che ...

Giulia Salemi approda in Rai. Secondo le indiscrezioni lanciate da Dagospia, sembrerebbe proprio che la nota influencer ...