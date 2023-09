Ginecologo sotto attacco | non voleva visitare un trans

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il pandemonio, il mondo alla rovescia, ha questo di demoniaco: che, dato un inizio, non trova mai una fine. Il pandemonio, come sapevano i grandi narratori distopici, parte dalle parole, la pace è guerra, il male è bene eccetera. Ora noi siamo nel gorgo del pandemonio, a quel punto cioè per cui pur sapendo che una cosa è assurda non possiamo o non sappiamo definirla per assurda, non siamo in grado di combatterla, di scongiurarla. Che direste voi di unchiamato aun uomo? Le vecchie barzellette da taverna si fanno realtà e terribilmente seria o almeno seriosa realtà. Arriva un, non specificato se operato o meno, ormai anche questo è irrilevante, a Pau in Francia e pretende di esser visitato. Voi che fareste? Il, rimasto a schemi o forse a dignità esistenziali del secolo passato, ...