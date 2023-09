Gilardino | «Voglio un Genoa affamato | problema per Malinovskyi»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Le parole di Alberto, allenatore del, alla vigilia della sfida contro il Napoli. Tutti i dettagli Alberto, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Napoli. PAROLE – «Incontriamo i campioni d’Italia, miglior attacco e miglior difesa della scorsa stagione. Due candidati al Pallone d’Oro come Kvara e Osimhen. Chi gioca nel Napoli ha grandissima qualità e fisicità. Noi dobbiamo fare una partita di mentalità. I ragazzi devono avere coraggio, dovremo saper difendere bene ma quando ci sarà bisogno di proporre dovremo essere. La prerogativa è di avere una mentalità costante. Dentro questo tipo di mentalità ci deve essere la voglia e il desiderio di proporre o nelle ripartenze o nella metà campo avversaria.? Ha ...

Le parole di Alberto, allenatore del Genoa, alla vigilia della sfida contro il Napoli. Tutti i dettagli Alberto, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Napoli. PAROLE - "Incontriamo i campioni d'Italia, miglior attacco e miglior difesa della scorsa stagione. Due ...Lo ha affermato Albertonel corso della conferenza stampa tenuta alla vigilia della partita contro il Napoli. "Due candidati al Pallone d'Oro - prosegue - come Kvara e Osimhen. Chi gioca ...Milan Badelj, ovvero il punto di riferimento del Genoa di Alberto. Il capitano rossoblù ha parlato ai microfoni de Il Secolo XIX esaltando i valori del club:...rinnovo Io ai genoani...Sarò curioso di seguire questo Napoli perchécapire soprattutto quelle che saranno le ... Ci aspettiamo anche una reazione dal Napoli, che andrà in scena a Genova contro il Genoa diil ...

LIVE TMW - Gilardino: "Voglio un Genoa affamato. Con il Napoli trascinati dalla passione dei tifosi" TUTTO mercato WEB

Gilardino: «Voglio un Genoa coraggioso e affamato contro il Napoli ... Pianetagenoa1893.net

Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. La concentrazione del Genoa "Al 200%. Incontriamo i campioni d'Italia, miglior attacco e miglior difesa della scorsa... Leggi tutta la ...Il tecnico rossoblù: “A parte Retegui là davanti, la squadra deve essere un blocco unico in fase difensiva”. Dubbio Malinovskyi dall’inizio ...E' alle porte la quarta giornata del girone di andata con il Genoa che ospiterà domani sera al Ferraris (inizio alle ore 20.45) gli uscenti Campioni d'Italia del Napoli allenato ...