(Di venerdì 15 settembre 2023) La vigilia di Geona-è giornata di conferenza stampa anche per Alberto. Il tecnico rossoblù ha presentato il match contro i partenopei. Il calcio d’inizio di Genoa-è fissato per domani sera alle 20:45. I ragazzi di Rudi Garcìa sono chiamati a rialzarsi dopo la brutta sconfitta contro la Lazio prima della sosta per le Nazionali. La pausa ha datoal tecnico francese di lavorare su alcune problematiche che hanno messo in grande difficoltà ilcontro i biancocelesti. Il Genoa, però, non è un avversario semplice. I rossoblù, infatti, hanno già battuto la Lazio e non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Genoa-, le parole diin conferenza Alberto, campione del Mondo nel 2006, siede sulla panchina del ...

... sappiamo chefare bene e ci saranno momenti di difficoltà chesuperare soltanto ...aspetto e rifiatare per poi riprendere lunedì la preparazione in vista del Napoli" chiosa, ...Albertoha commentato la sconfitta subita dal Genoa nel finale contro il Torino, quando ... Ma dobbiamo migliorare nelle ingenuità, nonpermetterci di crearci da soli situazioni ...Nel post - partita il tecnico dei rossoblù Albertoha parlato in conferenza stampa. ... Nonlasciare i tre giocatori là davanti, dobbiamo sacrificarci. Vedremo come fare migliorie' DE ...però ci tiene a tenere tutti sulla corda. "Nonpermetterci di abbassare il livello di concentrazione, di intensità, di attenzione e sacrificio all'interno di una gara. Dobbiamo ...

Gilardino: “Possiamo fermare il Napoli solo in un modo”, poi annuncia due assenti Spazio Napoli

Genoa, Gilardino: 'Così possiamo fermare il Napoli. Ci affidiamo a Retegui' AreaNapoli.it

Il tecnico rossoblù: “A parte Retegui là davanti, la squadra deve essere un blocco unico in fase difensiva”. Dubbio Malinovskyi dall’inizio ...Conferenza stampa di presentazione di Genoa-Napoli per Gilardino, che scioglie il dubbio tra Martin e Vazquez: novità anche per Malinovskyi ...Alla vigilia del match della 4a giornata di Serie A Genoa–Napoli (fischio d’inizio domani, sabato 16 settembre alle ore 20:45) l’allenatore rossoblù Alberto Gilardino è intervenuto ... giorni dopo la ...