Gilardino | «Concentrati al 200% | giochiamo contro i campioni d’Italia ma vogliamo punti»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il Genoa ospita idomani sera. Quasi in contemporanea con la conferenza dell’allenatore del Napoli, Rudi Garcia, ancheha parlato della partita. Le parole del tecnico del Genoa riportate da Tmw. Genoa concentrato domani? «Al. Incontriamo i, miglior attacco e miglior difesa della scorsa stagione. Due candidati al Pallone d’Oro come Kvara e Osimhen. Chi gioca nel Napoli ha grandissima qualità e fisicità. Noi dobbiamo fare una partita di mentalità. I ragazzi devono avere coraggio, dovremo saper difendere bene ma quando ci sarà bisogno di proporre dovremo essere affamato». Sui giocatori tornati dalle nazionali: «Stanno bene. Vasquez è tornato ieri, ha fatto un lungo viaggio dopo aver fatto due partite. Dragusin sta bene, Puscas ha giocato ...

