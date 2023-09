Giampiero Mughini sarà concorrente del GF ma non subito

Dopo il debutto di lunedì con i primi 15 concorrenti, oggi 15 settembre sono previsti nuovi ingressi, in teoria 6, compreso qualche nome vip in ballottaggio: voci e rumors su, ...Stasera ci sarà come ospite ancheche inizialmente doveva far parte del cast ma, in seguit, ha dovuto rinunciare per motivi personali. In questi primi giorni non sono mancati i ...La vita privata diè stata un intrigante percorso umano che ha attraversato diversi settori, dalla politica al giornalismo e allo spettacolo. Nato il 16 aprile 1941 a Catania, ha intrapreso un cammino ...Per quanto riguarda il giornalista, invece, pare che si sia tirato indietro all'ultimo momento, rinunciando a entrare nella casa. Le nomination. Ma non è tutto. Nel corso della ...

Un Freeze per l'ingresso di Giampiero Mughini - Mediaset Infinity Grande Fratello

Il commento di Giampiero Mughini - Grande Fratello 2023 | GF Grande Fratello

Giampiero Mughini entrerà nella casa del Grande Fratello con concorrente Vip. La conferma ufficiale è arrivata durante la diretta della seconda puntata sia da Alfonso Signorini ...Dopo il conclamato dietro front, Giampiero Mughini entra a sorpresa nella casa del Grande Fratello. Il giornalista aveva comunicato, secondo quanto riferito da TVBlog, la sua non partecipazione per ...22.16: Nel confessionale, a sorpresa, c’è Giampiero Mughini. Pubblicità. 22.25: La puntata continua con Grecia la “massaia”, contenta perché a livello di pulizie “tutti fanno qualcosa”. Mughini dal ...