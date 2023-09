Gf Vip 7 | Carolina Marconi in ospedale per esami di controllo in seguito al tumore al seno | “Una paura incredibile!”

(Di venerdì 15 settembre 2023)è tornata inper sottoporsi ad alcunidiinalalche ha sconfitto circa due anni fa. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, sin dalla scoperta della malattia, ha raccontato sui social la sua battaglia. Ed anche una volta guarita,ha utilizzato la sua visibilità per sensibilizzare il suo pubblico sul tema. Questa mattina, con un lungo post pubblicato su Instagram, ha condiviso con i followers le sensazioni che ha provato nel corso dei regolari controlli a cui deve necessariamente ancora sottoporsi. “Ciao amici, eccomi qui…Settimana di controlli“, ha esordito l’ex gieffina, continuando: Ieri alle 17:30 ho fatto la 4 TAC body. Non vi nego che avevo una ...

Settimana di follow up per l'ex gieffina, guarita dal cancro al seno quasi due anni ...La cerimonia è stata un'alternanza di emozioni, effetti scenografici e spettacolo: sul palco, ... Quest'ultima vedrà premiati Giulio Graziotti eOrsi, azzurri reduci dai Giochi Europei a ...I loro post hanno commosso tantissime persone, tra utenti e amici, che sono accorsi sotto il ... in SouthCom'è noto, la coppia nata nella Casa del Grande Fratelloè recentemente finita sotto i ... accanto al tavolo dell'influencer, era presente la storica collaboratrice di Corona ,Rossi, ...

Gf Vip, Carolina Marconi torna in ospedale dopo il tumore: "Una ... TorreSette

Carolina Marconi in ospedale per i controlli dopo il tumore: "Una paura incredibile" Today.it

Carolina Marconi è tornata in ospedale per sottoporsi ad alcuni esami di controllo in seguito al tumore al seno che ha sconfitto.L'incubo è finito, ma la paura non finisce mai. Carolina Marconi, che ha raccontato sui social tutto il suo lungo e doloroso percorso di cure contro il tumore al seno - sconfitto quasi due anni fa - ...''Paura incredibile, non ci si abitua'': Carolina Marconi in ansia totale per i controlli del tumore, foto in ospedale ...