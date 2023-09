Genoa | Zangrillo si sbilancia | “Retegui diventerà come Osimhen” | poi sfida il Napoli e De Laurentiis

(Di venerdì 15 settembre 2023) Le parole dialla vigilia del match infiammano. Da non perdere le dichiarazioni sue De. Si avvicina sempre più lafra, che contribuirà a donare nuova linfa vitale al campionato di entrambe le squadre. Le compagini sono infatti reduci da due cocenti sconfitte nell’ultimo turno di Serie , con la voglia di rivalsa che ne fa dunque da padrone nei centri sportivi. Per gli azzurri sarà infatti fondamentale non incappare nel secondo stop consecutivo, con i liguri a caccia di ulteriori punti in chiave salvezza dopo l’inaspettato successo dell’Olimpico contro la Lazio. Un Marassi delle grandi occasioni, sold-out in entrambi gli spicchi delle tifoserie organizzate, si prepara dunque ad ospitare uno ...

ha poi parlato anche dell'antico gemellaggio trae Napoli, venuto meno un paio di stagioni fa a causa di alcune vicende riguardanti le due tifoserie organizzate: 'Non so di chi sia ...Ultime notizie Napoli - Alberto, primario del San Raffaele di Milano e presidente delha rilasciato una lunga intervista al Mattino, in vista del match col Napoli: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...... "Siache Radrizzani sono miei grandi amici e non ho dubbi che la squadra sia in buone mani - ha esordito Briatore come riporta Telenord , che poi ha continuato - . Mi auguro che sia...A presentare il progetto alMuseum and store, i lavori sono peraltro già iniziati, l'ad rossoblù Blazquez, il presidente, il direttore finanziario Vincis e il responsabile del settore ...

Genoa, Zangrillo: 'No allo scambio Retegui-Osimhen. Sul gemellaggio...' AreaNapoli.it

GENOA - Zangrillo: "Retegui può diventare come Victor Osimhen ... Napoli Magazine

I partenopei se la vedranno con il Genoa di Alberto Gilardino. Alberto Zangrillo, primario del San Raffaele di Milano e presidente dei liguri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del ...Osimhen è tornato carico dalla Nigeria, mette il Genoa nel mino e lancia la sfida per il titolo di capocannoniere a Lautaro e Giroud.Il presidente del Genoa, Alberto Zangrillo, parla del futuro del club, della prossima partita con il Napoli e del gemellaggio.