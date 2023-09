Genoa | Zangrillo | «Retegui meglio di Osimhen | sarà un top»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Alberto, presidente del, ha parlato alla viglia della sfida contro il Napoli. Tutti i dettagli Alberto, presidente del, ha parlato a Il Mattino. PAROLE – «Dobbiamo essere competitivi in ogni partita, anche quelle con le squadre che hanno la qualità e la forza del Napoli. L’obiettivo è la salvezza, magari facendo soffrire il meno possibile i tifosi e il presidente. Conosciamo il valore degli azzurri, però tutti noi sappiamo che il successo, nel calcio come nella vita, è determinato sempre dagli stimoli, dalla testa e dalla voglia. Ed è qui che si gioca-Napoli. Scambio? No, mi tengo stretto Mateo. Perché gli voglio tanto bene e perché ha tutte le caratteristiche per diventare come. E ...

