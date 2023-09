Genoa-Napoli | Zangrillo | «Mi tengo stretto Retegui»

(Di venerdì 15 settembre 2023) «Lo scudetto che è tornato al Sud con ilè una grande cosa per il nostro calcio. Così come sarebbe stupendo consentire a tutti i club di essere competitivi. Come...

La diretta della conferenza stampa di Garcia, alla vigilia di, valida per la 4a giornata di Serie A. La Serie A torna in campo con la quarta giornata, dopo la pausa per gli impegni delle nazionali. Ben 15 calciatori delhanno lasciato ...L'allenatore delRudi Garcia presenterà in conferenza stampa la partitain programma domani alle ore 20.45 allo stadio Ferraris di Marassi. Il campionato riprendere coi Campioni d'Italia reduci dal ko con la Lazio impegnati contro la formazione allenata da .Rudi Garcia parlerà in conferenza stampa alla vigilia di: ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming per seguire le parole dell'allenatore francese, chiamato a presentare i temi della sfida contro il Grifone. A Castel ...Contro ilsi apre per ildi Rudi Garcia un ciclo di partite impegnative. Si giocherà ogni tre giorni e il tecnico francese potrebbe far ricorso al turn over. Ne scriveva questa mattina ...

GAZZETTA - Genoa-Napoli, Garcia ne cambia due: Lindstrom in campo AreaNapoli.it

Notizie Napoli calcio. Domani sera il Napoli tornerà in campo dopo la sosta per le Nazionali: la squadra di Garcia sarà impegnata a Marassi contro il… Leggi ...La Serie A torna in campo per la quarta giornata, in palio punti pesanti dopo la pausa per le Nazionali. Ecco le probabili formazioni.Siamo alla vigilia di Genoa-Napoli, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. Gli azzurri tornano in campo dopo la sosta per le nazionali. Il tecnico francese risponderà ...