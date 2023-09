Genoa-Napoli | Gilardino | “Dobbiamo fare una partita di mentalità e propositiva”

(Di venerdì 15 settembre 2023) L’allenatore del, Alberto, alla vigilia della complicata sfida contro ilvalevole per la quarta giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha parlato in conferenza stampa: “Dovremo dare il 200% perché sfideremo i campioni d’Italia, che nella scorsa stagione hanno avuto miglior attacco e miglior difesa. Inoltre hanno due candidati al Pallone d’Oro come Kvara e Osimhen.unadi, con coraggio e proposizione in attacco. I giocatori tornati dalle Nazionali stanno bene, Vasquez è tornato soltanto ieri ed ha fatto un lungo viaggio. Tutti quanti vogliono essere presenti, abbiamo lavorato sotto ogni aspetto.avere unacostante e ci deve essere la voglia e il desiderio ...

L'allenatore del Genoa Alberto Gilardino dice forte e chiaro come si può fare uno sgambetto ai campioni d'Italia, che arrivano al Ferraris domani sera. (ANSA)