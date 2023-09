GdS – Grosso al Lione | contatto per il dopo Blanc

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 15 settembre 2023) 2023-09-13 18:25:24 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla Gazzetta: Spunta un nome nuovo per raccogliere l’eredità di. C’è stato une l’ex allenatore del Frosinone ha dato la sua disponibilitàRino Gattuso, Fabio. Ilpensa al futuro in italiano. Almeno per la panchina. E stavolta a passare in prima linea è l’ex terzino cheil titolo di campione del Mondo, nel 2006, decise di rimettersi in gioco proprio al, vincendo pure uno scudetto, prima di tornare in Italia, alla Juventus. Reduce dal biennio alla guida del Frosinone,ha dato la sua disponibilità per prendere in mano le redini della squadra francese,l’esonero di Laurent ...