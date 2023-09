Gdpr | multa a Tik Tok di 345 milioni di euro

(Di venerdì 15 settembre 2023) Laimposta a Tik Tok dalla Commissione per la protezione dei dati irlandese è di 345di. La piattaforma ha infatti infranto il Regolamentopeo per la first appeared on il manifesto.

L'Irlanda sanziona TikTok per 345 mln di euro Da Dublino in arrivo una maxi-multa a TikTok, sanzionata per 345 milioni di euro dall'autorità irlandese di regolamentazione dei dati per violazione delle norme del GDPR. Non è la prima volta che il social viene multato, si tratta infatti della seconda condanna per la violazione del regolamento europeo sulla protezione dei dati. L'autorità dell'Irlanda ha inflitto a TikTok una sanzione di 345 milioni di euro per aver violato il GDPR. Le principali criticità che hanno portato alla multa di 345 milioni di euro sono tre. Quando i minori si iscrivevano alla piattaforma, TikTok ha ricevuto una multa di 345 milioni di euro dalla Commissione per la Protezioni dei dati dell'Irlanda.

La piattaforma social è ancora la più frequentata al momento, ma è la causa della salatissima multa di 345 milioni di euro inflitta ... di euro per la violazione di alcuni articoli del GDPR L’indagine ...L'app cinese, tra le più utilizzate al mondo, è stata sanzionata per non aver "tutelato i profili dei minorenni iscritti alla piattaforma" ...La difesa del social cinese: “Contestazioni su dati di tre anni fa, abbiamo già corretto”. Il precedente di Facebook: multa da 1,2 miliardi ...