Gb | Londra designa Wagner come organizzazione terroristica

(Di venerdì 15 settembre 2023), 15 set. (Adnkronos) - L'mercenaria russaGroup è stata proscritta oggi, 15 settembre,". Lo comunica il governo britannico sul proprio sito, aggiungendo che l'ordinanza entrerà in vigore con effetto immediato e renderà l'appartenenza al gruppoo il sostegno attivo al gruppo nel Regno Unito un reato penale, con una potenziale pena detentiva di 14 anni che può essere inflitta insieme o in sostituzione di una multa. Il gruppoè stato ora aggiunto all'elenco di cui fanno parte altre 78 organizzazioni proscritte nel Regno Unito.

Londra, 15 set. (Adnkronos) – L'organizzazione mercenaria russa Wagner Group è stata proscritta oggi, 15 settembre, come organizzazione terroristica". Lo comunica il governo britannico sul proprio sito, aggiungendo che l'ordinanza entrerà in vigore con effetto immediato e renderà l'appartenenza al gruppo o il sostegno attivo al gruppo nel Regno Unito un reato penale, con una potenziale pena detentiva di 14 anni che può essere inflitta insieme o in sostituzione di una multa. Il gruppo è stato ora aggiunto all'elenco di cui fanno parte altre 78 organizzazioni proscritte nel Regno Unito.