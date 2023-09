Garcia su Raspadori | «Come punta con Osimhen sarebbe difficile avere minuti per lui»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Dopo l’ultima partita della Nazionale contro l’Ucraina è apparso abbastanza evidente,abbiamo scritto che Spalletti abbia fatto un favore aQuando il datore di lavoro del francese gli chiederà di trovare un posto a Jack, il tecnico potrà dire: “è centravanti, lo ha fatto capire anche Spalletti. E nella nostra squadra il centravanti c’è già. Non è colpa mia”. È chiaro infatti chenon trova un posto fisso nel Napoli (e non può trovarlo perché nel Napoli il centravanti è) ma è forte e soprattutto un ruolo ce l’ha: è un centravanti. E la Nazionale è la sua casa, il luogo dove si sente a suo agio. Del resto a schierarlo centravanti è stato Luciano Spalletti che lo scorso anno lo ha utilizzato col contagocce infastidendo De Laurentiis. Ma non era colpa di Spalletti, ...

Prima della partenza per Genova il tecnico del Napoli Rudi Garcia ha parlato in conferenza stampa presentando la gara di domani sera contro il Genoa: "Avremo sette gare in 22 giorni. So che Raspadori ha giocato 70' da punta nella seconda partita dell'Italia, nella prima è entrato, fa parte delle sue soluzioni. Ho sempre detto che può giocare in tutte le posizioni offensive. Come punta con Osimhen sarebbe difficile avere minuti per lui."