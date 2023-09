Garcia su Kvara | «Farà gol e assist | gli è mancata un po’ di fortuna L’importante che stia bene»

(Di venerdì 15 settembre 2023) In conferenza Rudi, allenatore del Napoli, ha risposto alla polemica sutskhelia. L’attaccante del Napoli infatti non segna dal 19 marzo scorso contro il Torino. Contro il Genoa potrebbe ritornare a brillare: «È tornato ieri, ha giocato due volte 90? minuti con la Georgia. Non sono preoccupato per lui. Gli è mancato nel primo tempo con la Lazio per un po’ di, ci sono stati tiri deviati o contrastati, tornerà a fare gol oappena staràgol eche. Non era pronto a giocare 90? minuti contro la Lazio. Due gare con la Georgia è una buona notizia per noi, adesso fisicamente è pronto». Contro la Lazio, al georgiano, è mancato il gol. Ma, stamattina lo ...

non segna da marzo,spiega: "E' tornato ieri, ha giocato due gare con la Georgia ma non sono preoccupato. Il gol gli è mancato anche per sfortuna , farà gol e assist basta che stia bene. ......ha contribuito a sollevare dei dubbi sul lavoro di'nell'ambiente', scrive la Gazzetta dello Sport. Il tecnico è chiamato ad un'inversione di marcia. In particolare, a rivitalizzare, ...... RudiPer i prossimi impegni, tra campionato e Champions, Rudisi affiderà al ... Zielinski alle prese con lo psicodramma della sconfitta in Albania e dell'esonero del ct santos, o, ......Inzaghi Ange Postecoglou Luciano Spalletti Xavi The Best FIFA Women's Goalkeeper Mackenzie Arnold Ann - Katrin Berger Catalina Coll Mary Earps Christiane Endler Zecira Musovic Sandra Panos- ...

Garcia su Kvara: «Farà gol e assist, gli è mancata un po' di fortuna. L ... IlNapolista

Kvara non segna da sei mesi, è necessario che Garcia lo rivitalizzi ... IlNapolista

Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Le sue parole. Cosa si aspetta da questo tour de force “7 partite in 23 giorni, è come un ...Poco fa, nella sala conferenze di Castel Volturno, Rudi Garcia ha parlato con la stampa per introdurre ... io no. La cosa positiva è che chi aveva bisogno di giocare, Cajuste, Kvara, Elmas, almeno ...Oggi alle ore 12:45 l'allenatore del Napoli Rudi Garcia tornerà a parlare in conferenza stampa alla vigilia di Genoa-Napoli, partita di Serie A valida per la quarta giornata di campionato. Garcia conf ...