Garcia "Dobbiamo gestire meglio la gara e segnare"

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il tecnico francese ha parlato vigilia della partita contro il Genoa NAPOLI - "migliorare sulla gestione dellaed essere efficaci,quando c'è la possibilità. Siamo primi per possesso palla e tiri in porta, ma il problema delle ultime due ultime partite è che abbiamo preso poco

... alla vigilia del match con i grifoni, ecco le parole del tecnico degli azzurri, Rudi: TANTE ...migliorare nella gestione della gara e nell'efficacia sotto porta. Il secondo tempo era ......del Napoli Rudialle nella sala conferenze del Konami Training Center di Castel Volturno. Cosa si aspetta da questo tour de force "7 partite in 23 giorni, è come una maratona e...Rudi, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il ... è come una maratona einiziare bene e avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ...Come essere efficaci in zona gol secondo: "C ontro la Lazio sono entrati Osimhen e Simeone. Quando è entrato il Cholito abbiamo avuto due occasioni. I ragazzi lo sanno,essere sicuri ...

Garcia, conferenza Genoa-Napoli: "Bisogna prendere la porta" Tuttosport

LIVE - Genoa-Napoli, segui la conferenza stampa di Garcia IamNaples.it

Rudi Garcia ha così risposto a una domanda sul Genoa nel corso ... POLITANO – «7 partite in 23 giorni, è come una maratona e dobbiamo iniziare bene e avere tutto il gruppo a disposizione. Ho ritrovato ...dobbiamo essere in grado di gestire tutta la partita con un gioco di qualità e una buona fase difensiva. Quindi ha ragione De Laurentis quando dice che c'è da lavorare". Lo ha detto l'allenatore del ...Genoa-Napoli è alle porte, Garcia deve cancellare la sconfitta casalinga con la Lazio di Sarri: "De Laurentiis ha ragione quando dice che c'è molto da lavorare, non basta avere il possesso e ...