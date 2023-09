(Di venerdì 15 settembre 2023) LainA LaInchi va a Roma trova la battuta a doppio senso. Nel corso di un servizio dedicato a, in questi giorni in visita nella Capitale per ‘varie ragioni’, nel programma di Alberto Matano è bastato invertire due vocali in una scritta per trasformare un innocente titolo in una frase a ’sfondo sessuale’. Nei primi secondi del sopracitato servizio, a cura della storica inviata Raffaella Longobardi, al posto della parola ‘folla’ è stato infatti scritto il termine ‘fallo‘. Un errore imbarazzante a cui la redazione de Lainha posto subito rimedio, rinunciando alla scritta per un po’ e correggendola in corsa, giusto in tempo per ‘chiedere venia’ a Papa Francesco, apparso nel ...

... 'Un ricordo inedito di Franco Migliacci, come uomo...' E a questo punto l'ospite ha subito dichiarato di non aver avuto modo di conoscere molto il suo collega, visto che in tutta la suaè ...Ritenne inutile continuare ad accanirsi contro di lui, dal momento che era già stato escluso dallapolitica. Sul fronte delle, invece, come dimenticare la sua goffaggine a Salisburgo, ...I motivi li elenca il Corriere della Sera e vanno dalle divergenze politiche a piccole. In ... è stato rinviato il dibattito in Parlamento della nuova legge sul fine, che potrebbe contenere ...approfondimento Biden, tutte leda "Alzati Chuck!" a "Good evening Vietnam" Trump finisce ... si riuniscono ai loro connazionali e cercano di ricreare nei paesi d'arrivo la loroprecedente. ...

Gaffe a La Vita in Diretta: ‘bagno di fallo’ per Sylvester Stallone – Video DavideMaggio.it

La gaffe del «tu» (con mano sulla spalla), le divergenze «politiche»: perché il Papa non andrà a Parigi da... Corriere della Sera

A La Vita In Diretta chi va a Roma trova la battuta a doppio senso. Nel corso di un servizio dedicato a Sylvester Stallone, in questi giorni in visita nella Capitale per ‘varie ragioni’, nel programma ...Vita artistica e privata di Samira Lui ... Durante Miss Italia 2017 Samira Lui è stata protagonista di una gaffe di Francesco Facchinetti che ha presentato la ragazza come la “concorrente proveniente ...La gaffe di Cesara Buonamici nella prima puntata del Grande Fratello ... maestro di sci bolognese. La vita privata: chi è il marito della giornalista Ora che Cesare Bonamici ha oltrepassato “il filo ...