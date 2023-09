Fulminata vasca da bagno | possibile svolta sul cellulare | carabinieri in azione

(Di venerdì 15 settembre 2023)nelladasuldella vittima: nuova importante operche porta la firma deiUna vicenda che ha sconvolto non solamente una intera comunità, ma tutto il Paese. Ovvero quello della ragazzina di 15 anni che, lo scorso 2 maggio, ha perso la vita nella peggiore maniera: ovvero decedutanellada. Il tutto accadde a Montefalcione (provincia di Avellino). Nelle ultime ore ci potrebbero essere delle importanti novità in merito alle indagini che stanno portando avanti i(Ansa Foto) Notizie.comA quanto pare il caricabatterie della vittima non ...

Se le componenti elettriche del caricabatterie fossero state a norma, Maria Antonietta Cutillo, la 16enne di Montefalcione, in provincia di Avellino, non sarebbe morta nella vasca da bagno. Il decesso della giovane avvenne nel maggio scorso, dopo che il suo telefonino, collegato al caricabatterie, scivolò in acqua: la scarica elettrica si propagò causando la morte. Cinque imprenditori, di cui quattro di origine cinese, sono indagati per la morte di Maria Antonietta Cutillo, la 15enne che lo scorso 2 maggio morì nella vasca da bagno a Montefalcione, in provincia di Avellino. A causare la scossa fatale fu l'estremità libera del cavo Usb del caricabatteria. Dalle indagini, condotte dai carabinieri, è emerso che il caricabatterie non era a norma. Il decreto di sequestro è stato emesso dal gip per omicidio colposo.

