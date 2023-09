Fulminata da un caricabatterie cinese | cinque imprenditori indagati

Leggi su agi

(Di venerdì 15 settembre 2023) AGI - Mariantonietta Cutillo era al telefono con un'amica, mentre faceva il bagno nella vasca di casa sua. Lo smartphone però era sotto carica e le scivolò dalle mani finendo in acqua e provocando una scossa elettrica che fulminò la ragazzina. Dall'altro capo del telefono, l'amica assisté impotente agli ultimi istanti di vita dell'amica di appena 15 anni. Era il 2 maggio scorso e i carabinieri del comando provinciale di Avellino hanno ricostruito le cause di quel tragico incidente. Non fu una fatalità e nemmeno l'uso sconsiderato di un cavo elettrico in presenza di acqua. Perché quel cavo usb per la ricarica avrebbe dovuto rispettare determinati standard di sicurezza. Ripercorrendo i vari passaggi per l'acquisto di quel cavo, i carabinieri sono arrivati a denunciare 5e a sequestrare una mole enorme didi fabbricazione ...