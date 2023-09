Fulminata a 15 anni per un caricabatterie difettoso | scatta il sequestro

(Di venerdì 15 settembre 2023) Cinque imprenditori, di cui quattro di origine cinese, sono indagati per la morte di Maria Antonietta Cutillo, la 15enne che lo scorso 2 maggio morìnella vasca da bagno a Montefalcione, in provincia di Avellino. A causare la scossa fatale fu l'estremità libera del cavo Usb delusato per il cellulare. Dalle indagini, condotte dai carabinieri di Mirabella Eclano e coordinate dalla procura di Avellino, sono emersi difetti di fabbricazione di uno dei componenti interni dell'alimentatore. Difetti, spiega la Procura in una nota, "riconducibili alla scarsa qualità tecnica del materiale" con cui sono stati realizzati gli stessi dispositivi. I cinque imprenditori, operanti in Toscana e Lombardia, sono stati raggiunti ieri dal decreto dipreventivo di un alto numero didi ...

