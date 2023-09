Frontale tra tir e bus carico di migranti sbarcati a Lampedusa | A1 | è l' inferno

(Di venerdì 15 settembre 2023) Un terrificante schianto, che si lega a doppio filo con l'emergenza di. Siamo sull'Autostrada A1, nei pressi di Roma e dell'area di servizio Mascherone. Nell'incidente, avvenuto intorno alle 2.25 della scorsa notte tra gli svicoli per Guidonia Montecelio e Roma Nord, coinvolto un busdie un tir. Due colossi. Un impatto devastante: morti sul colpo i due autisti, 25 i feriti. L'autobus era partito dalla Sicilia alle 10 del mattino e oggi, venerdì 15 settembre, era atteso in Piemonte, dove sarebbero stati ricollocati i. I due autisti morti nell'impatto avevano 35 e 32 anni. Dei 50a bordo, 25 sono rimasti feriti. Uno dei due autisti è stato balzato fuori dall'abitacolo dall'impatto e il suo cadavere è stato ritrovato soltanto dopo le 8 del mattino. Alberto ...

Uno dei bus, in uso alla Prefettura di Agrigento, che stava trasferendo dei migranti da Porto Empedocle ai centri d'accoglienza del Piemonte, ha avuto un impattocon un mezzo pesante. I due ...Si può anche sceglierediversi processori Intel Core , per rispondere meglio alle proprie ... Una rapida pressione sul pulsantedi accensione ed ecco che il generoso display di colore blu ...... angoscia e isolamento Cronaca [ 13/05/2023 ] Scontro, gravissima una donna. Ferita anche ... al 'Via del Mare' vince 2 - 1 la Salernitana Evidenza [ 08/01/2023 ]Spezia e Lecce è solo pari ...Infine,le iniziative che arricchiscono il Congresso di quest'anno, la 44esima edizione della ...di donatori di sangue a Mortegliano per il congresso annuale dell'Afds Tragico incidente: ...

Fossalta di Portogruaro, terribile frontale tra due auto: Nicoletta perde la vita a 70 anni ilgazzettino.it

Frontale fra due auto a Fossalta di Portogruaro, muore una donna di 70 anni La Nuova Venezia

Il bus ha fatto un frontale con un mezzo pesante. I due autisti morti avevano 35 e 32 anni. Tra i migranti feriti due sono gravi. Incidente a bus migranti, morti 2 autisti e 18 feriti Due autisti sono ...Cronaca nazionale Roma - 15/09/2023 09:52 - Due autisti sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, in un incidente stradale avvenuto l'autostrada A1, all'altezza ...L'autobus stava trasferendo i migranti dal Porto Empedocle al Piemonte. Per cause ancora da accertare si è schiantato frontalmente con un tir all'altezza di Fiano ...