Frattesi | «Quando gioco col Milan penso solo ai contrasti con Theo Hernandez!»

(Di venerdì 15 settembre 2023)è carico in vista del suo primo derby dio e non vede l’ora di giocare soprattutto controHernandez. Il nuovo centrocampista dell’Inter ne ha parlato nel corso di un su intervento sulla pagina Instagram di “Figurine Panini”. DUELLI AVVERSARI – Davideha parlato così dei duelli con ile deicon il terzino francese: «colai duelli conHernandez, del resto non mi interessa (ride, ndr). Perché lui è un top in Serie A in questo ruolo. Io voglio sempre vincere i duelli, e vincerli contro di lui dà una soddisfazione in più perché è un osso duro e non vedo l’ora di fare il prossimo». Fonte: Pagina Instagram ...

Fino aLautaro non sbaglierà partita, l'Inter è destinata non solo a vincere, ma anche a ... dove dovrebbe - almeno secondo me - trovare posto. Tuttavia in tema di formazioni, Inzaghi ...... poi negli ultimi due - tre mesisono tornati tutti ho potuto fare delle scelte e la squadra ... Barella ehanno dimostrato con me in Giappone che possono giocare insieme: con me...... è giusto che l'Inter ambisca a fare più partite possibili come è successo l'anno scorso... Domani potrebbe toccare a. "Davide è un giocatore che abbiamo fortemente voluto tutti quanti, ...... è giusto che l'Inter ambisca a fare più partite possibili come è successo l'anno scorso... Domani potrebbe toccare a. "Davide è un giocatore che abbiamo fortemente voluto tutti quanti, ...

Quando il bomber azzurro Frattesi pescava le trote Quotidiano Sportivo

Vergogna a San Siro, urla e calci per la maglia di Frattesi. Tifosa ... IL GIORNO

Frattesi a parlato in occasione del derby di Milano di domani pomeriggio e ha rilasciato una dichiarazione a sorpresa su Theo Hernandez.Davide Frattesi è un giocatore in forza all'Inter; le statistiche su rendimento, gol e media voto del centrocampista ...TUTTOmercatoWEB.com foto di www.imagephotoagency.it Era ancora un giovane sognatore Davide Frattesi quando vestiva la maglia della Lazio. Quando al campo d'allenamento ad aspettarlo c'era un mister ...