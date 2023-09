Fratoianni | “Dio non ha bisogno di essere difeso da Meloni La premier pensi ai morti sul lavoro e alle famiglie che affrontano l’inflazione”

(Di venerdì 15 settembre 2023) “Siamo davanti a una destra pericolosa che oggi rivela il suo vero volto. Orava da Orban, fa una fughetta, e si inventa una campagna per la difesa di Dio che non hadidallae dalla destra”. Così il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola, dal palco di Proxima, la festa nazionale di Sinistra Italiana. Sul palco, assieme a, il presidente dei Cinque Stelle Giuseppe Conte, intervistati dalla giornalista Serena Bortone. “Penso – ha aggiuntoriferendosi all’intervento delladal palco del summit sulla demografia che si è tenuto in Ungheria – che siano altri i soggetti che abbianodidifesi: deve ...

