Frasi sul parrucchiere | le più divertenti e non solo da condividere assolutamente

Leggi su dilei

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il, per noi donne, è molto più di un professionista che si occupa della nostra chioma. Perché – diciamocelo – i nostri capelli rappresentano una parte importante di noi. Un biglietto da visita, certo, ma anche un modo per esprimere la nostra personalità e identità. Attraverso la chioma, diciamo molto. DiLei ha raccolto per voi lesulda leggere e, iconiche, ma anche riflessive, perché il legame tra una donna e il suoè (davvero) imbattibile.sul: le più iconiche Avete mai letto lepiù belle sul? Questa figura professionale non si limita ad acconciare i capelli: è spesso un custode di ...