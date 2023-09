Franco Migliacci | chi sono moglie e figli del paroliere morto

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ilha vissuto una vita accanto a suaGloria Wall, con la quale viveva a Roma. Un matrimonio dal qualenati tre, Francesco Junior, Ernesto e Laura. Francesco ha sposato Barbara Gimmelli, sorella gemella di Daniela, ladi Mogol, un altro. Ernestoinvece ha seguito le orme paterne ed è autore e compositore (tra le altre cose ha firmato molte sigle di cartoni animati e la hit di Ambra, Ti appartengo). Laura, nata nel 1971, invece oggi è autrice televisiva, ma è stata anche una delle ragazze di Non è la Rai. Idi, in qualche modo hanno seguito le orme del padre, nel ...

E' iniziata con una brutta notizia la puntata de La volta buona andata in onda oggi, venerdì 15 settembre 2023: è morto, famosissimo paroliere che ha firmato alcune delle canzoni più belle di sempre, come 'Nel blu dipinto di blu' di Domenico Modugno. La prima a darne l'annuncio in tv è stata, appunto, ...A La volta buona oggi il ricordo di, scomparso alcune ore fa Prima dell' intervista di Nancy Brilli, Caterina Balivo ha ricordato, famosissimo paroliere che ha ...Qualche ora fa è purtroppo venuto a mancareall'età di 92 anni. E la conduttrice ha quindi deciso di iniziare la puntata de La volta buona proprio ricordando il popolare autore di tantissime celebri canzoni che hanno fatto la ...morto il paroliere, autore di canzoni rimaste nella storia della musica leggera italiana, come Nel blu dipinto di blu , realizzata nel 1958 con Domenico Modugno che l'ha poi resa celebre. La notizia ...

Morto Franco Migliacci, scrisse 'Nel blu dipinto di blu' Agenzia ANSA

È morto Franco Migliacci, autore di Nel Blu dipinto di Blu Sky Tg24

È morto il paroliere Franco Migliacci, autore di canzoni rimaste nella storia della musica leggera italiana, come «Nel blu dipinto di blu», realizzata nel 1958 con Domenico Modugno che la ha poi resa ...Il significato della canzone Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno: quello che c’è da sapere sul testo più famoso di Franco Migliacci. Uno dei più grandi successi di Domenico Modugno e del ...Volare finalmente liberi nel cielo azzurro, e da lì godersi la visione del mondo rimpicciolito. Con "Nel blu dipinto di blu", ricordiamo il paroliere Franco Migliacci, scomparso oggi all'età di 92 ann ...