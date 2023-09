Franco Carlisi – Francesco Cito Mostra fotografica a cura di Giusy Tigan

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 15 settembre 2023) Si svolgerà dal 12 al 29 ottobre 2023 presso lo Spazio Field di Palazzo Brancaccio a Roma la“Romanzo italiano” con le opere fotografiche dita dao, organizzata dall’agenziamilanese GT Art Photo Agency in collaborazione con SMI Technologies & Consulting Srl, con il patrocinio del Municipio I di Roma Centro, lapresenta 120 fotografie in bianco e nero di due autori di rilievo nel panorama fotografico nazionale e internazionale, che si confrontano e lasciano dialogare le proprie fotografie in maniera toccante e profonda per comporre insieme una narrazione a due voci su un tema comune, quello del matrimonio. Osservando le fotografie di ...