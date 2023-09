Fran Drescher | Le storie LGBTQ sono a rischio per via dello sciopero e per la diffusione di odio e paura

(Di venerdì 15 settembre 2023), presidentessa del sindacato SAG-AFTRA, è preoccupata che si vedranno sempre meno+ al cinema a causa degli scioperi degli attori e degli sceneggiatori, ma anche per l'diffuso. Il rapporto annuale della GLAAD, (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation), l'organizzazione no-profit che si occupa della difesa delle tematichecon lo scopo di garantire la loro giusta rappresentazione, ha sollevato non poche preoccupazioni. La presidentessa del sindacato SAG-AFTRAteme che lesaranno sempre più rare a causa degli scioperi in atto da parte di attori e sceneggiatori. Il rapporto GLAAD e la rappresentazione dei personaggi+ L'associazione ...

La presidentessa del sindacato SAG - AFTRAteme che le storie LGBTQ saranno sempre più rare a causa degli scioperi in atto da parte di attori e sceneggiatori. Il rapporto GLAAD e la ...Nel video pubblicato assieme al post appare la presidente del SAG - AFTRAin un'intervista in cui sostiene l'importanza di questi accordi strategici con i produttori indipendenti. Per ...E ancora una volta, la Sag - Aftra si oppone alla tirannia in nome di tutti i suoi membri', ha affermato la presidente del sindacato(nella foto Ansa). Voto online Come era successo per ...L'amore è un trucco, da La Tata agli scioperi di Hollywood: alla scoperta di

La Tata, la serie con Fran Dresher disponibile su Prime Video MovieTele.it

La Tata su Prime Video, dove vederlo, quando esce Napolike.it

Fran Drescher, presidentessa del sindacato SAG-AFTRA, è preoccupata che si vedranno sempre meno storie LGBTQ+ al cinema a causa degli scioperi degli attori e degli sceneggiatori, ma anche per l'odio d ...Dopo anni di attesa, finalmente La Tata ritorna sul grande schermo, ed è proprio Prime Video a consacrarla. Ecco i dettagli.La sit-com con Fran Drescher La Tata è disponibile in streaming nel catalogo di Prime Video con il doppiaggio italiano.