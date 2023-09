FOTO – Sommer verso il suo primo derby di Milano | «Eccitato!»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 15 settembre 2023)sabato alle ore 18 vivrà il suodi. Il portiere svizzero, che in Nazionale ha giocato solo una delle due partite di qualificazione, su Instagram si dice impaziente di scendere in campo per Inter-Milan ECCITAZIONE – Yannè arrivato all’Inter pochi mesi fa per sostituire André Onana tra i pali. Domani, sabato, vivrà già il suodi. Lo svizzero non sta più nella pelle: “Preparazione al miodi”, scrive su Instagram. Certamente la cornice di San Siro in occasione delè una delle più emozionanti al mondo:deve attendere poco più di 24 ore. Inter-News - Ultime ...