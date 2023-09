Fondazione Icona | ' percorso formativo riporta l' attenzione sull' Hiv'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - "Sono ottimi progetti e speriamo vengano portati avanti tutti, perché questa è linfa vitale per la coorte. Per favorire un ricambio generazionale occorre stimolare i giovani a proporre ricerche clinichea coorte e per fare questo bisogna in qualche modo entusiasmarli, educarli'infezione da Hiv, cosa di cui sanno abbastanza poco". Lo ha detto Antonella d'Arminio Monforte, presidente di, in occasione della chiusura - ieri a Iseo (Brescia) - diXt,educazionale Ecm (Educazione continua in medicina) riservato a giovani specialisti o specializzandi strutturati in Infettivologia, afferenti ai centri. Articolato in 7 eventi formativi residenziali tematici,Xt è culminato ...