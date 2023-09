Fondazione Icona | ‘percorso formativo riporta l’attenzione sull’Hiv’

(Di venerdì 15 settembre 2023) "Ottimi i progetti dei giovani infettivologi presentati al Summer Camp" “Sono ottimi progetti e speriamo vengano portati avanti tutti, perché questa è linfa vitale per la coorte. Per favorire un ricambio generazionale occorre stimolare i giovani a proporre ricerche cliniche sulla coorte e per fare questo bisogna in qualche modo entusiasmarli, educarli sull’infezione da Hiv, cosa di cui sanno abbastanza poco”. Lo ha detto Antonella d’Arminio Monforte, presidente di, in occasione della chiusura – ieri a Iseo (Brescia) – diXt, percorso educazionale Ecm (Educazione continua in medicina) riservato a giovani specialisti o specializzandi strutturati in Infettivologia, afferenti ai centri. Articolato in 7 eventi formativi residenziali tematici,Xt è culminato con ...

Lo ha detto Antonella d'Arminio Monforte, presidente di Fondazione Icona, in occasione della chiusura - ieri a Iseo (Brescia) - di Icona Xt, percorso educazionale Ecm (Educazione continua in medicina) ...