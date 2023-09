Firenze | tenta di rapinare un edicolante di piazza della Repubblica con un coltello Arrestato

L'uomo adesso è in carcere. L'assessora Albanese: 'Ringrazio i nostri agenti per il lavoro quotidiano nelle strade della ...Ha tentato di rapinare un'edicola armato di un coltello da cucina ma è finito a Sollicciano. Si tratta di un giovane che ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, ha tentato il colpo in pieno centro ......(giovane autore 31enne che debutta al cinema) che sarà proiettato al cinema Astra disabato ... Ognunodi lasciare il proprio segno nel mondo. Una catena ininterrotta di situazioni, ...... Marie, per mantenere la promessa fatta anni prima,di reprimere i suoi sentimenti per George.un trolley quando è stato sgomberato l'hotel Astor Il mistero della bambina scomparsa da. ...

Firenze, tenta di rapinare un'edicola con un coltello: arrestato LA NAZIONE

Tenta di strangolare la moglie in strada a Firenze thedotcultura.it

Ha tentato di rapinare il titolare di una edicola del centro di Firenze, zona piazza della Repubblica, armato di coltello. E' stato bloccato e arrestato dalla polizia municipale ...Firenze, 15 settembre 2023 - Ha tentato di rapinare un'edicola armato di un coltello da cucina ma è finito a Sollicciano. Si tratta di un giovane che ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, ha tentato il ...Oltre al coltello, sono stati sequestrati venti flaconi di profumo, presumibilmente provento di furto, lasciati dall’uomo in una busta vicino all’edicola prima di tentare la rapina. Il giovane, ...