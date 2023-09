Fiorentina | paura al Viola Park | giovane calciatore investito da un’auto

(Di venerdì 15 settembre 2023) Laè reduce dalla brutta sconfitta in campionato contro l’Inter con il netto risultato di 4-0 e la squadra è in campo per preparare la sfida casalinga contro l’Atalanta. Si preannuncia una partita scoppiettante tra due squadre che giocano un ottimo calcio dal punto di vista tecnico. La compagine di Vincenzo Italiano sarà chiamata da impegni ravvicinati nelle prossime settimane tra campionato e Conference League. Un episodio ha portato motivi di preoccupazione. Secondo le prime ricostruzioni un ragazzo di 13 anni appartenente alle giovanili dellaè stato, riportando solo qualche escoriazione ma per precauzione è stato portato in ospedale per controllo. L’impatto si è verificato nella strada di via Pian di Ripoli al semaforo che regola il traffico all’incrocio con via Granacci. Le cause dell’incidente non ...

La Fiorentina è reduce dalla brutta sconfitta in campionato contro l’Inter con il netto risultato di 4-0 e la squadra è in campo per preparare la sfida casalinga contro l’Atalanta. Si preannuncia una ...Un calciatore del settore giovanile della Fiorentina investito subito fuori al Viola Park: il ragazzo ha riportato solo qualche escoriazione ...Il giovane giocatore è stato trasportato in ospedale. Si indaga sulla dinamica dell'incidente ...