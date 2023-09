Fiorentina | mezzo sospiro di sollievo per Yerry Mina Ecco quanto starà fuori

(Di venerdì 15 settembre 2023) Preoccupavano non poco le condizioni di, uscito per un guaio muscolare al retto femorale durante Colombia-Cile. Laha...

Preoccupavano non poco le condizioni di Yerry Mina, uscito per un guaio muscolare al retto femorale durante Colombia - Cile. La Fiorentina ha diramato ieri un comunicato sulle condizioni dell'ex Everton che ha riportato una lesione fra il primo ed il secondo grado al muscolo. Scongiurato, dunque, il rischio strappo.

Giancarlo Antognoni racconta la sua storia d'amore con Firenze e la Fiorentina, in un'intervista a "La mia Firenze" di Radio Bruno. Aneddoti e particolari inediti di una passione che dura da più di me ...Un ragazzo di 14 anni dei Giovanissimi della Fiorentina è stato investito da un'auto in via Pian di Ripoli. Fortunatamente non ci sono state conseguenze gravi, ma resta il problema di una strada diven ...Con una nota pubblicata pochi istanti fa sul proprio sito ufficiale, il Comune di Bagno a Ripoli ha reso note alcune novità di giornata sui permessi di agibilità ...