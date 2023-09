Fiorentina | infortunio per Mina | i tempi di recupero

(Di venerdì 15 settembre 2023) (Adnkronos) – Brutte notizie per la, che perde Yerryper. Il difensore ha accusato un problema muscolare con la sua Nazionale, sono arrivati i risultati degli esami, comunicati dal club viola sul proprio sito ufficiale: lesione tra il primo e il secondo grado della giunzione mio-tendinea del retto femorale. Il giocatore dovrà stare fermo almeno 45 giorni, una pessima notizia per Vincenzo Italiano; ora i viola potrebbero ricorrere al mercato degli svincolati. Di seguito il comunicato dellasulle condizioni di Yerry: “ACFcomunica che, nel pomeriggio di oggi il calciatore Yerry, rientrato nella tarda mattinata, è stato sottoposto ad accertamenti strumentali a seguito dell’occorso ...

Salvatore Sirigu torna a giocare dopo il brutto infortunio di inizio anno al tendine d'Achille, a dargli il club francese del Nizza.