Final Fantasy VII Rebirth | svelata la data di uscita su PS5

(Di venerdì 15 settembre 2023) (Adnkronos) – Durante lo State of Play di Playstation di ieri sera, Square Enix ha presentato un nuovo trailer del suo prossimo GDR d’azione,VII, e ha rivelato che il gioco uscirà il 29 febbraio 2024 per PS5. Il trailer ricco d’azione presenta Cloud, Aerith, Barret e Tifa in un mondo con elementi fantascientifici e, pieno di pericoli dietro ogni angolo. Questo gruppo di eroi unisce le forze con nuovi compagni giocabili, tra cui Yuffie, un membro del corpo d’élite dei ninja di Wutai, Red XIII, una bestia dalla coda infuocata che sporadicamente offre perle di saggezza al gruppo di Cloud, e Cait Sith, robot dalla forma felina che si sposta a cavallo del suo grande amico moguri, per dare la caccia a Sephiroth, l’angelo con una sola ala determinato a conquistare il pianeta. I giocatori ...

