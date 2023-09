Filippo Ganna 2° in volata alla Vuelta | “Non sono un velocista | perso uno sprint di poco”

La penultima tappa dedicata ai velocisti della Vuelta porta la firma di Alberto Dainese. Il ciclista della DSM ha regolato in volatae Marijn van den Berg (3o). Nessun tumulto in classifica generale, Sepp Kuss resta leader della classifica generale davanti a Jonas Vingegaard (+17') e Primoz Roglic (+1'08').Doppietta azzurra nella 19/a tappa della Vuelta di Spagna 2023, la Bañeza - Íscar di 177 km. Alberto Dainese (Dsm) oggi 15 settembre precede in volata(Ineos Grenadiers). In classifica generale lo statunitense Sepp Kuss (Jumbo Visma) conserva la maglia rossa di leader davanti ai compagni di squadra, il danese Jonas Vingegaard (+17") e ...Doppietta azzurra nella 19/a tappa della Vuelta, la Bañeza - Íscar di 177 km. Alberto Dainese (Dsm) precede in volata(Ineos Grenadiers). In classifica generale lo statunitense Sepp Kuss (Jumbo Visma) conserva la maglia rossa di leader davanti ai compagni di squadra, il danese Jonas Vingegaard (+17 ) e ...... la La Baneza - Iscar di 177 km, in cui il corridore italiano del Team DSM - Firmenich, Alberto Dainese , ha conquistato il successo bruciando nella volata finale il connazionaledella ...

Alle spalle del padovano, al termine d'un duello tutto azzurro, si è piazzato Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) che ha preceduto l'olandese Marijn van den Berg (EF Education Easy Post). Il quarto posto è andato a Davide Cimolai.