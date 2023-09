Fiat Ducato eletto ' Miglior Base Camper' dai lettori di Auto Zeitung

TORINO - Prosegue la striscia vincente diProfessionalche si aggiudica il "Camping Life Trophy", prestigioso sondaggio organizzato dalla rivista specializzata automobilistica tedesca Auto Zeitung. I suoi lettori hanno votato...Nella recente edizione del prestigioso Camping Life Trophy , indetto dalla rinomata rivista tedesca Auto Zeitung , ilsi è distinto, aggiudicandosi il premio nella categoria Camper Van Base Models . Per chi segue il mondo dei camper, questo riconoscimento è più che meritato: Auto Zeitung non è solo una ...Tutti i Titano negoziati rappresenteranno quindi un ulteriore rafforzamento dell'attuale potenza dei veicoli commerciali leggeri, che oltre ai pick - up annovera anche i furgoni Scudo,e ...Salone del Camper 2023: Malibu I/T 450 RB LE Il nuovo Malibu I/T 450 RB LE , disponibile a scelta sue su Mercedes Benz Sprinter con telaio ribassato AL - KO, ha un carattere da ...

