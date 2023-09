Racconti di rotte mediterranee guideranno l'edizione 2023 delad Aiello del Sabato: dal 15 al 17 settembre il piccolo paese irpino ospiterà l'evento legato " dal 2002 " al bianco DOCG più identitario per la nostra provincia, lettore del territorio ...L'obiettivo delè valorizzare le eccellenze enogastronomiche di uno dei territori più ricchi e pregiati del Sud Italia. La manifestazione ospiterà le rinomate cantine dell'areale del......Camera per dare dimostrazione di cosa sarebbe stato vietato fare con il disegno di leggesul ... la stessa che Fedez ha strappato durante l'ultimodi Sanremo mentre si esibiva in diretta ...Racconti di rotte mediterranee guideranno l'edizione 2023 delad Aiello del Sabato: dal 15 al 17 settembre il piccolo paese irpino ospiterà l'evento legato " dal 2002 " al bianco DOCG più identitario per la nostra provincia, lettore del territorio ...

Fiano Festival 2023, stasera il taglio del nastro ad Aiello del Sabato anteprima24.it

Aiello del Sabato, grande attesa per il Fiano Festival LaNostraVoce

Per gli artisti, gli attori e i musicisti che si alterneranno nelle tre serate del Fiano Festival, il palcoscenico sarà il paese intero: un unico grande momento in cui tutto vive, itinerante, pieno di ...Aiello del Sabato - Per gli artisti, gli attori e i musicisti che si alterneranno nelle tre serate del Fiano Festival, il palcoscenico sarà il paese intero: un unico grande momento in cui tutto vive, ...Racconti di rotte mediterranee guideranno l’edizione 2023 del Fiano Festival ad Aiello del Sabato: dal 15 al 17 settembre il piccolo paese irpino ospiterà l’evento legato - dal 2002 - al bianco DOCG p ...