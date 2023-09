Fiaccolata a Lampedusa per i migranti morti | il parroco | “Garantire viaggi sicuri” Il sindaco | “La storia ignora le logiche politiche”

(Di venerdì 15 settembre 2023)si è stretta attorno ainella serata di giovedì 14 settembre. Dopo la distribuzione dei pasti ai, sull’isola è stata organizzata unaper la giornata di lutto cittadino dopo la morte di una bambina nel corso delle operazioni di sbarco. “Ci stiamo sforzando dia queste persone la necessaria sussistenza. Al di là di dare colpe, quello che è sempre stato chiesto da questa comunità è quello diha detto ildell’isola, don Carmelo Rizzo – Non si può assistere per l’ennesima volta a delle persone che muoiono in mare e muoiono nel deserto”. Alla sua voce si è unita quella del primo cittadino, Filippo Mannino, che ha parlato di un popolono ...

in tutti questi anni ha dato lezioni di umanità al mondo intero - ha proseguito Mannino -...- ha detto ancora rivolgendosi ai tanti che hanno partecipato in serata allain memoria ...Proprio a, su cui sono puntati i riflettori di mezzo mondo, ieri sera si è tenuta unaper ricordare le tante vittime dei naufragi. Ultima, in ordine cronologico, la bimba di 5 ...Sono giorni difficilissimi a. Incessanti sono gli sbarchi che si susseguono nell'isola delle Pelagie. Nell'hotspot di ... i cittadini dell'isola hanno organizzato unain memoria di ...Tutte le attività commerciali e di ristorazione situate lungo via Roma sono rimaste chiuse durante il passaggio dellae suè all'improvviso calato il silenzio. Centinaia e ...

Migranti: a Lampedusa fiaccolata per la neonata morta Agenzia ANSA

Fiaccolata a Lampedusa, il sindaco Mannino: «Da noi lezioni di umanità al mondo intero» Corriere TV

LAMPEDUSA - "Questo popolo è stato caricato da una pesante croce. L'ha portata spesso con sofferenza, con stanchezza, ma non si è mai arreso e merita di ...Prosegue l'emergenza migranti a Lampedusa: più di 4mila persone si trovano nell'hotspot di contrada Imbriacola, dopo che ieri sera sono partite 250 persone a bordo del traghetto di linea Empedocle."Lampedusa in tutti questi anni ha dato lezioni di umanità ... dell'Europa - ha detto ancora rivolgendosi ai tanti che hanno partecipato in serata alla fiaccolata in memoria delle vittime -, quel ...