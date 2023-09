Ferrero torna all’attacco | “Pallotta è stato un serpente Totti è un esempio del calcio”

(Di venerdì 15 settembre 2023) L’ex presidente della Sampdoria, Massimo, nel corso di un’intervista rilasciata a “non solo sport”, andata in onda questa mattina su Radio Cusano Campus, èto a parlare dell’ex capitano della Roma, Francesco: “La Roma connon deve fare un’operazione di marketing, ma affidargli un compito importante dirigenziale, farlo lavorare. Non deve esser l’uomo immagine. Può sistemare lo spogliatoio, portare dei giovani e sistemare questa confusione. Non è un pupazzo, va rispettato. Lui farà il bene della Roma. Conoscofin da quando era bambino. Francesco ha sofferto con Spalletti e non ègestito bene il giorno del suo addio al”.ha poi sferrato un attacco frontale nei confronti ...

La Ferrero non conosce crisi – Più di 2mila euro in premio ai dipendenti, per i risultati ottenuti Farmacia Online – PRILIGY Gli operai e gli impiegati della Ferrero riceveranno un premio di 2.400 ...Le somme verranno erogate ai circa 6.000 dipendenti del gruppo con le competenze del mese di ottobre 2023