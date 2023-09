Ferragnez | rivelato cosa è successo a Sanremo | “Arrabbiata | triste e delusa”

La tanto attesa puntata speciale di Thededicata al dietro le quinte del Festival di Sanremo è finalmente arrivata su Amazon Prime ... che hail suo stato d'animo durante la ...Il primo trailer appenamostra al pubblico un'anteprima degli efferati omicidi che saranno ... la seconda stagione di Vita da Carlo e l'episodio speciale di The, ecco tutti i titoli ...... photocall 'The' serie televisiva Prime. Nella foto: Riccardo Nicoletti e Francesca Ferragni La neosposa, poi, hai dettagli anche sull'abito. 'Sono partita non sapendo esattamente ...Proprio il teaser haquale sarà la data in cui finalmente arriverà il progetto: 13 ottobre,... la seconda stagione di Vita da Carlo e l'episodio speciale di The, ecco tutti i titoli ...

The Ferragnez, svelato cos'è accaduto tra Chiara Ferragni e Fedez ... TorreSette

Spunta un nuovo retroscena su Sanremo, Fedez: "Non vado fiero di ciò che ho fatto" Today.it

Nella puntata speciale della serie The Ferragnez viene a galla tutta la verità su Sanremo e la crisi tra Chiara e Fedez ...Il bacio tra Rosa Chemical e Fedez ha causato imbarazzo e polemiche, tanto che The Ferragnez ha dedicato un intero episodio speciale a quel momento. Fedez ha ammesso di non essere stato lucido e di ...In una puntata speciale di The Ferragnez, dedicata a Sanremo, Chiara Ferragni e Fedez svelano quanto accaduto davvero sul palco dell'Ariston.