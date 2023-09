Federlegno-Confindustria | volano ancora schiaffi Feltrin ha fatto causa alla confederazione Inside

... "in cui è successo di tutto - ricordava nei giorni scorsi lo stesso numero uno di" ...vicepresidente con delega su credito finanza e fisco ed in precedenza presidente di, ed ...Enrico Carraro, presidente regionale di, aveva lanciato una precisa profezia all'... Pensieri e parole di Claudio Feltrin, presidente di, che liquida così con Gabriele De ......ceramica,energia, Aicep, Federbeton, Assocarta, Assovetro, Assomet, Federacciai, Assofond, Federchimica, Federalimentare, Interconnector energy italia,Arredo,...... "in cui è successo di tutto - ricordava nei giorni scorsi lo stesso numero uno di" ...vicepresidente con delega su credito finanza e fisco ed in precedenza presidente di, ed ...

Feltrin (FederlegnoArredo) trascina in Tribunale Confindustria. Guerra aperta Affaritaliani.it

Confindustria, il dopo Bonomi: parte la corsa per eleggere il nuovo presidente La Stampa

Continua la guerra tra FederlegnoArredo, l'associazione confindustriale che dà vita al Salone del Mobile, e Confindustria nazionale ...ROMA. Con l’assemblea di oggi all’auditorium del Parco della musica, presente il capo dello Stato Mattarella (che pare possa anche prendere la parola) e quasi tutto il governo, compresa Giorgia Meloni ...«Sono tempi difficili e soffriamo per la mancanza di una politica industriale italiana ed europea che valorizzi la manifattura. In Europa è in corso addirittura un attacco ideologico al riciclo che è ...