«Faranno la cosa giusta» | cosa ha detto Sam Altman dopo il vertice sull’AI

(Di venerdì 15 settembre 2023) Ha fornito al mondo la “pietra dello scandalo”, quel prodotto a uso e consumo di tutti (anche se in modo parziale e limitato) per poter conoscere a fondo i primi reali e concreti effetti dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Con ChatGPT – resa pubblica poco meno di un anno fa – si è aperto un ampio dibattito non solo sulle potenzialità dell’AI, ma anche su tutti i rischi connessi all’assenza di una legislazione ad hoc per imporre alle aziende dei limiti e degli obblighi da seguire per evitare che questi strumenti prendano delle pieghe potenzialmente dannosi per l’essere umano. Ecco perché la presenza di Sam, co-fondatore e CEO di OpenAI, era tra le più attese all’incontro – a porte chiuse – tra i vertici delle aziende tecnologiche della Silicon Valley e i senatori statunitensi. LEGGI ANCHE >ci facevano tutti i ...

...accadrà da qui a.. brevissimo Gusmeroli "farà cadere" Monti e si andrà a elezioni anticipate Monti passerà a Fratelli d'Italia e avverrà uno scontro fratricida Gusmeroli e Montipace... Bassetti: "Vaccino a tutti è un errore, i miei figli non lo" E' il 2020 e un virus ... "Lasensazionale - commenta Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario ...muove oggi le persone a fare politica nel Pd, se avvertono campagne come quelle sul reddito ... di cui proprio i gruppi più svantaggiatile spese. Combattere questa destra significa quindi ...Vediamo in dettaglioaccadrà. Anticipazioni Tempes ta d'amore, trama puntate dal 16 al 22 ... Il mattino successivo i dueritorno in albergo, ma non riusciranno a nascondere i loro ...

Nuovo vaccino Covid adattato alle varianti: da fine settembre per over 60 e fragili Il Sole 24 ORE

Cosa vedere a Pineto: centro, spiaggia, borghi vicini idealista.it/news

In atto c'è «un attacco all'Italia» di fronte al quale «dovremo muoverci da soli visto che l'Europa è clamorosamente assente, distanze, ignorante ...Per Pomeriggio 5 ascolti da allarme rosso: inizia la grande fuga da Myrta Merlino ...Intervistato al settimanale "Sette" de "Il Corriere della Sera", Gerry Cardinale patron di Red Bird, ha parlato a 360 gradi del Milan ma non solo. Cardinale: "Non ho ancora fatto nulla" Queste le sue ...