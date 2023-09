Fantacalcio | possibili scommesse e rivelazioni quarta giornata | chi può regalare bonus inattesi

(Di venerdì 15 settembre 2023) La Serie A 2023/2024, dopo due settimane di stop per favorire le partite delle varie Nazionali in azione in giro per il mondo, tornerà con il 4° turno. La massima serie italiana è pronta anuovamente emozioni e lo farà a partire da sabato alle ore 15.00 quando ad aprire le danze ci penseranno la Juventus di Massimiliano Allegri e la Lazio di Maurizio Sarri. E, insieme al campionato, troveremo nuovamente il fantasy game più amato dagli italiani: stiamo parlando del. Ecco di seguito dunque, reparto per reparto, ledi4aPORTIERI Partiamo subito dalla porta e daiestremi difensori in grado ...

: i voti di VlahovicDusan Vlahovic è anche uno dei grandi protagonisti del... L'importante, per i tifosi bianconeri, sia che il centravanti faccia più golper ...Traguardicon la presenza di un giocatore come Luis Alberto. Come ha giocato Luis Alberto ...: i voti di Luis AlbertoOltre ad essere un giocatore fondamentale per la Lazio, Luis ...... Euro 2024 qualificazione a rischio2023, switch: la novità della stagione Ci sono poi ... un'opportunità concessa dal sistema per avere meno problemi di formazione. 'E' una ......settimana scorsa da un coetaneo a Ponticelli di Napoli per una lite durante un'asta del... un'opportunità concessa dal sistema per avere meno problemi di formazione. Per i tornei ...

Fantacalcio, 5 possibili sorprese da schierare per la 4ª giornata Pazzi di fanta

Probabili formazioni 4ª giornata Serie A, Fantacalcio: titolari ... Eurosport IT

Riparte la Serie A dopo la sosta per le Nazionali e riparte anche il Fantacalcio. Dopo un weekend di pausa dove in molte leghe si è provveduto a fare mercatini di riparazione, la competizione è pronta ...Il Napoli campione d'Italia punta su Osimhen per confermarsi in una stagione che sarà ancora più difficile rispetto all'anno scorso ...Per le 20 squadre di Serie A è giunto il momento di tornare in campo dopo la sosta nazionali. Con il ritorno del campionato, torna ovviamente anche il fantacalcio. Anche per questa giornata potete con ...