F1 | Vasseur | ' è il nostro miglior venerdì dell' anno'

(Di venerdì 15 settembre 2023) Marina Bay, 15 set. -(Adnkronos) - "E' il. E' inatteso in una pista di questo tipo, dove la qualifica è fondamentale. E' stata una buona partenza, domani saremo tutti vicini, abbiamo un po' di margine diamento. Red Bull in difficoltà? Noi guardiamo a noi stessi". Così il team principala Ferrari Freddopo le prime due prove libere del Gp di Singapore, con le Rosse avanti a tutti.

ha poi aggiunto: "In ogni caso è sempre meglio partire così che a centro gruppo. La pole ... Dobbiamo concentrarci sullavoro e sulla preparazione delle gomme per il giro secco, perché ...... dalla diatriba Volandri/Fognini dove il primo (capitano di Davis) ha inizialmente convocato ... Anche qui al comando non vi è più Mattia Binotto ma Frederic, nuovo Team Principal della ...Alessandro Alunni Bravi , team principal da quest'anno al posto diandato in Ferrari ha commentato così la decisione di Alfa Romeo Sauber : "La decisione di continuare ilviaggio con ...La sostenibilità finanziaria è fondamentale per il sistema Formula 1 e per ilbusiness model. Quando arrivai in Sauber nel 2017 con, avevamo due contratti: uno con Honda per il motore ...

F1 Singapore, Vasseur: "Ferrari, è il nostro miglior venerdì" | FP FormulaPassion.it

Vasseur dopo le libere a Singapore: "Miglior venerdì dell'anno per Ferrari". VIDEO Sky Sport

Marina Bay, 15 set. - (Adnkronos) - "E' il nostro miglior venerdì dell'anno. E' inatteso in una pista di questo tipo, dove la qualifica è fondamentale. E' stata una buona partenza, domani saremo tutti ...Frederic Vasseur analizza la giornata perfetta della Ferrari, che ha centrato a Singapore la doppietta sia nelle PL1 che nelle PL2 ...Dopo il doppio 1-2 della Ferrari a Singapore, Fred Vasseur non ha dubbi: "E' il nostro miglior venerdì dell'anno. E' inatteso in una pista di questo tipo, dove la qualifica è fondamentale. E' stata un ...