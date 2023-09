F1 | Sergio Perez | “Abbiamo sofferto molto al posteriore | siamo troppo lontani dalla Ferrari”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Venerdì pessimo a Marina Bay in casa Red Bull, che deve accontentarsi di un settimo e ottavo posto dopo la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Singapore 2023, valevole come quindicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. Riscontri anomali per il Drink Team, conche ha preceduto Max Verstappen di pochi centesimi rimediando però un gap di quasi sette decimi dalledi Carlos Sainz e Charles Leclerc. “Pensosuccesse delle cose interessanti che dobbiamo capire. Speriamo di farlo nel corso della notte.alspecialmente nella seconda sessione. Ci sono parecchie cose da esaminare e speriamo di poter trovare un assetto ideale per la gara ma anche per le qualifiche, che sono ...

E le Red Bull Defilate, quasi a dar corso alle parole di Max Verstappen proferite nella conferenza stampa di ieri : nella FP1 il campione del mondo uscente è terzo a 126 millesimi e..., pilota Red Bull, parla così ai media al termine delle due sessioni di prove libere sul circuito di Marina Bay in vista del GP di Singapore.Sì perché la RB19 sua e del compagno di squadra, almeno nelle due sessioni di prove libere del venerdì, è apparsa davvero in crisi. Verstappen e Checo non sono mai riusciti a brillare, ...In chiave qualifica - qui al solito importante - sembra avere più problemi la Red Bull , assolutamente anonima con il settimo e l'ottavo posto portati a casa rispettivamente dae Max ...

Wolff: "Non c'è posto in F1 per i commenti di Marko su Perez" Motorsport.com - IT

Bufera Red Bull per le frasi su Perez. Hamilton: "Le scuse non bastano" ilGiornale.it

Nonostante i vari tentativi compiuti, Max Verstappen non ha fatto meglio dell'ottava posizione, arrabbiandosi anche, mentre Sergio Perez ha fatto leggermente meglio chiudendo settimo. Notevole il ...Helmut Marko ha ricevuto un avvertimento scritto dalla FIA in seguito alle sue dichiarazioni su Sergio Perez. Il consigliere della Red Bull Racing è stato anche "richiamato alle sue responsabilità com ...Per una volta davanti al suo capitano, Sergio Perez non può esaltarsi più di tanto, perché la RB19 vista in pista nell'avvio del weekend di Marina Bay è piuttosto "spuntata". anche il messicano ...